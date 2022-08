டைரக்டர் அவதாரம் எடுக்கும் கார்த்தி...ஹீரோ யாரு தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட்டில் பிஸியாக நடித்து வரும் ஹீரோக்களில் ஒருவர். ரசிகர்கள் மனதில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தக் கூடிய டாப் ஹீரோவாக வலம் வருகிறார் கார்த்தி.

கார்த்தி நடித்த அடுத்தடுத்த படங்கள் ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன. விருமன், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் என அடுத்தடுத்து ரிலீசாக உள்ள கார்த்தியின் 3 படங்களும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள் தான்.

டைரக்டர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ள விருமன் படம் ஆகஸ்ட் 12 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. அதிதி ஷங்கர், ராஜ் கிரண், சூரி, பிரகாஷ் ராஜ், கருணாஸ், சரண்யா பொன்வண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

