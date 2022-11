கார்த்தியின் 25வது படம் ஜப்பான்… அதகளமான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டது படக்குழு

சென்னை: கார்த்தியின் நடிப்பில் இந்தாண்டு வெளியான விருமன், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் படங்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்தன.

இதனைத் தொடர்ந்து கார்த்தி நடிக்கும் 25வது படமான ஜப்பான் பற்றிய அறிவிப்பு சில தினங்களுக்கு முன்னர் வெளியானது.

இந்நிலையில், ஜப்பான் திரைப்படத்தின் அட்டகாசமான முதல் தோற்றத்தை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

கார்த்தியின் ஃபேஸ்புக் அக்கவுண்ட் ஹேக்..ஷாக்கான ரசிகர்கள்..விஷமிகள் சிக்குவார்களா?

English summary

Karthi's Viruman, Ponniyin Selvan, and Sardar films released this year were successful. Following this, Karthi is currently committed to acting in Japan film. It is Karthi's 25th film and is directed by Raju Murugan. The first look of the film is out now.