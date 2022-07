என்னங்க சொல்றீங்க... கார்த்தி 6 வருஷமா ஷேவ் பண்ணவே இல்லையா?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் பிரபலமான ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருக்கும் கார்த்தியின் 3 படங்களில் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் ரிலீசாக உள்ளது. இந்த 3 படங்ளுமே ரசிகர்களால் அதிகம் ரசிக்கப்படும் படங்கள்.

முத்தையா இயக்கி உள்ள விருமன் ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதியும், மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் செப்டம்பர் 30 ம் தேதியும், பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கி உள்ள சர்தார் அக்டோபர் மாதம் 24 ம் தேதி தீபாவளிக்கும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் பிஸியாக நடித்து வரும் கார்த்தி, தனது இன்ஸ்ட்கிராம் படத்தில் தனது லேட்டஸ்ட் போட்டோ ஒன்றை பகிர்ந்து, ஆச்சரியப்படும் தகவல் ஒன்றையும் பகிர்ந்துள்ளார். இதை கேட்ட பலரும் ஷாக்காகி உள்ளனர். ஆனாலும் கார்த்தியின் இந்த புதிய லுக் ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்துள்ளது.

English summary

Even for his 'Viruman', the actor was sporting a rugged look with a beard and messy hair. And now, Karthi took to his Instagram account to post a picture of himself in a clean-shaven look.