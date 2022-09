ஆர்யாவுக்கு பதிலாக கார்த்தி?: 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரீ என்ட்ரி கொடுக்கும் சூது கவ்வும் இயக்குநர்

சென்னை: கார்த்தி நடித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் கார்த்தி வந்தியத் தேவனாக நடித்துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கார்த்தி நடிக்கவுள்ள திரைப்படம் குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Brahmastra Review: மார்வெலுக்கு டஃப் கொடுத்ததா? இல்லை மண்ணைக் கவ்வியதா? பிரம்மாஸ்திரம் விமர்சனம்!

English summary

Arya was signed to act in a film directed by Nalan Kumarasamy. Karthi is now replacing Arya in the film. This film is produced by Studio Green