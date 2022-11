பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹாட்ரிக் ஹிட் கொடுத்த கார்த்தி… அமர்க்களப்படுத்திய சர்தார்… இந்தாண்டில் 2வது சதம்…

சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த வாரம் 21ம் தேதி பிரின்ஸ், சர்தார் திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகின.

சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் திரைப்படத்தை விட, கார்த்தியின் சர்தாருக்கு ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது.

தொடர்ந்து திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சர்தார், திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் இரண்டே வாரத்தில் சூப்பரான சாதனையை படைத்துள்ளது.

English summary

Sivakarthikeyan's Prince and Karthi's Sardar were released on the occasion of Diwali. Of this, Karthi's Sardar received a good response from fans and box office success. In this case, the film team has announced that the Sardar has collected 100 crores worldwide.