“சர்தாரை அவ்வளவு ஈஸியா பிடிக்க முடியாது“..பல கெட்டப்பில் மிரட்டும் கார்த்தி..சர்தார் டிரைலர் ரிலீஸ்!

சென்னை : நடிகர் கார்த்தி நடிக்கும் சர்தார் திரைப்படத்தின் மிரட்டலான டிரைலர் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தி நடிகர் சங்கி பாண்டே, ராஷிகண்ணா, ரெஜிஷா விஜயன், லைலா, யுகி சேது, முனிஷ்காந்த், மாஸ்டர் ரித்விக், அவினாஷ், முரளி ஷர்மா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள சர்தார் வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 21ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.

அண்ணாவுக்கு அயன்.. எனக்கு சர்தார்.. ட்ரெயிலர் வெளியீட்டு விழாவில் கார்த்தி சுவாரஸ்யம்!

English summary

Tamil actor Karthi will be seen next in Sardar, a spy thriller. Directed by PS Mithran, the Tamil movie is up for a grand release in theaters on October 21, 2022.