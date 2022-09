இறுதிக்கட்ட பணிகளில் வேகமெடுக்கும் சர்தார்: கார்த்தி ரசிகர்களுக்கு மாஸ் அப்டேட் கொடுத்த பிரபலம்

சென்னை: கார்த்தி நடிப்பில் பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ளன.

பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கியுள்ள 'சர்தார்' படத்தில் கார்த்தி இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.

சர்தார் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகவுள்ள நிலையில் முக்கியமான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

விரைவில் கார்த்தியின் சர்தார் படத்தோட டீசர், பர்ஸ்ட் சிங்கிள்.. அப்டேட் சொன்ன ரெட் ஜெயண்ட்!

English summary

Karthi starrer 'Sardar' is releasing on Diwali. The film is directed by PS Mithran, Karthi starring in dual roles. The cinematographer informed that the post-productions of Sardaar are going in full swing