கார்த்தியின் சர்தாருடன் மோதும் சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்கே 20...எப்போ தெரியுமா?

சென்னை : கார்த்தியின் சர்தார் படமும், சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்கே 20 படமும் ஒரே நாளில் ரிலீசாக உள்ளதாம். இதனால் பாக்ஸ் ஆபீசில் யாருடைய படம் வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகரிக்க துவங்கி விட்டது.

விஜய்யின் பீஸ்ட் மற்றும் யாஷின் கேஜிஎஃப் 2 படங்கள் ஒரே சமயத்தில் ரிலீசாவது தான் தற்போது திரையுலகமே அதிகம் எதிர்பார்க்கும் விஷயமாக உள்ளது. இதே எதிர்பார்ப்பு தற்போது கார்த்தி, சிவகார்த்திகேயன் படங்களுக்கும் எழுந்துள்ளது.

English summary

Karthi's Sardar and Sivakarthikeyan's SK20 to clash on August 12th. In Sardar Karthi playing a dual role. On the otherhand SK 20 was Sivakarthikeyan's first telugu movie. This movie was made simaltinously in tamil and telugu.