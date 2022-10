சர்தார் பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் இரண்டாம் நாள்: தீபாவளி ரேஸில் கெத்து காட்டும் கார்த்தி!

சென்னை: கார்த்தி நடித்துள்ள சர்தார் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் (அக் 21) திரையரங்குகளில் வெளியானது.

பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ள இந்தப் படத்திற்கு நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

இதனால் முதல் நாளில் பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்காத சர்தார், இரண்டாம் நாளில் இருந்து வசூலில் மாஸ் காட்டி வருகிறது.

English summary

Karthi’s Sardar movie has been released in theaters as a Diwali special. Similarly, Sivakarthikeyan’s Prince film was released. Sardar has had a decent opening worldwide as the film collected Rs 6 crore on its second day. Sardar film has collected Rs 10.35 crore in its two days of release, as per the early box office estimates.