கார்த்தியின் விருமன் ஆடியோ விழா எப்போது?...புதிய தகவலால் உற்சாகமான ரசிகர்கள்

சென்னை : கார்த்தி அடுத்தடுத்த படங்கள் ரிலீசிற்கு தயாராகி வருகின்றன. விருமன், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் ஆகிய படங்களின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன.

தற்போது கொம்பன் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் முத்தைய்யா இயக்கிய விருமன் படத்தில் கார்த்தி நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தை சூர்யா - ஜோதிகாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்துள்ளது.

டைரக்டர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி இந்த படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி உள்ளார். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு கார்த்தி பக்கா கிராமத்து கெட்அப்பில் நடித்துள்ள படம்.

விருமன் ரிலீஸ் தேதி மாற்றத்திற்கு இதுதான் காரணமா...ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

Now, the latest hot news is that the makers are planning a grand audio launch function for the movie next week.As per the reports, the Viruman audio launch is all set to take place on August 3rd in Madurai and the entire team will be flying to the city for the ceremony.