கார்த்தியின் அடுத்த அதிரடி..விருமன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..குஷியில் ரசிகர்கள்!

சென்னை : சூர்யாவின் தயாரிப்பில் நடிகர் கார்த்தி நடித்துள்ள விருமன் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

தந்தை மகன் உறவை மையப்படுத்தி இயக்கப்பட்டுள்ள விருமன் படத்தில், அதிதி சங்கர், ராஜ்கிரண், சூரி, பிரகாஷ் ராஜ், ஆர்.கே. சுரேஷ் ஆகியோர் முக்கியமான வேடத்தில் நடித்துள்ளனர்.

விருமன் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ள இப்படத்திற்கு தணிக்கைக்குழு யு/ஏ சான்றிதழ் அளித்துள்ளது.

கார்த்தியின் விருமன் ஆடியோ விழா எப்போது?...புதிய தகவலால் உற்சாகமான ரசிகர்கள்

English summary

Karthi will be next seen in the rural entertainer 'Viruman', which is directed by Muthaiah, and the film is announced to release on August 12.