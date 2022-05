விருமன் வாரான்...கார்த்தியின் மாஸ் லுக் போஸ்டருடன் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு

சென்னை : கார்த்தியின் விருமன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை புதிய போஸ்டருடன் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. முக்கிய நாளில் படம் ரிலீசாக உள்ளதால் ரசிகர்கள் செம ஆர்வமாக உள்ளனர்.

2021 ம் ஆண்டு நடித்த சுல்தான் படத்திற்கு பிறகு, தற்போது வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார் கார்த்தி. விருமன், சர்தார், பொன்னியின் செல்வன், கார்த்தி 24, கார்த்தி 25 ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார் கார்த்தி.

தற்போது விருமன் மற்றும் பொன்னியின் செல்வன் படங்களில் ஷுட்டிங் முடிந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது. கொம்பன் படத்திற்கு பிறகு டைரக்டர் முத்தையாவுடன் கார்த்தி இரண்டாவது முறையாக இணைந்துள்ள படம் விருமன். சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் டைரக்டர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகிறார்.

English summary

Karthi's Viruman movie will release on August 31st. Today 2D entertainment officially announced the release date of the movie. On the occassion of Vinayagar Chadurthi, Viruman will release. Along with Viruman, Karthi's Ponniyin Selvan, Sardar also to be released in this year.