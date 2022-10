“விஜய்யுடன் தளபதி 67-ல நடிக்க ஆசைதான்… ஆனால் அதில் கொஞ்சம்…? ட்விஸ்ட் வைத்த கார்த்தி

சென்னை: கார்த்தியின் கேரியரில் இந்த ஆண்டு மிக முக்கியமானதாக திரை விமர்சகர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

விருமன், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் என அடுத்தடுத்து கார்த்தியின் படங்கள் வெளியாகி ஹிட் அடித்துள்ளன.

இதனைத் தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் ராஜூ முருகன், லோகேஷ் கனகராஜ் ஆகியோரின் படங்களில் கார்த்தி நடிக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தகது.

English summary

Karthi's Sardar was a huge hit in theatres. Karthi has said that he wants to act in Thalapathy 67 with Vijay. Also, Karthi has committed to Kaithi 2 with Lokesh kanagaraj direction.