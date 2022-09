“எதுக்கு அவங்க கூட கம்பேர் பண்ணணும், நாங்க அதுக்கு மேல இருக்கோம்”: கார்த்தியின் கலக்கல் ரீப்ளே

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் தனுஷின் நானே வருவேன் நாளை (செப் 29) ரிலீஸாகிறது.

கொச்சி, ஐதராபாத், பெங்களூரு, மும்பை, டெல்லி என பறந்து வந்த பொன்னியின் செல்வன் டீம், இன்று (செப் 28) சென்னை திரும்பியது.

சென்னை திரும்பிய பொன்னியின் செல்வன் படக்குழுவினர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்துவிட்டுச் சென்றனர்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தை நானும் எடுக்க போகிறேன்..கலைப்புலி தாணு அதிரடி

English summary

Mani Ratnam's 'Ponniyin Selvan' is releasing on the 30th. After the promotions, the film crew returned to Chennai from Delhi today. In this case, while talking to the reporters at the airport, Karthi said that he should not compare the film 'Ponniyin Selvan with the web series Game of Thrones.