வந்தியத்தேவனிடமிருந்து இப்படியொரு ஓலை வந்திருக்கு.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்.. லைஃப் டைம் செட்டில்மென்ட்

சென்னை: காற்று வெளியிடை படத்தில் இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிப்பேன் என்று கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை என பேசியிருந்த கார்த்திக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மென்ட் கதாபாத்திரமாக வந்தியத்தேவன் கதாபாத்திரத்தை தூக்கிக் கொடுத்திருக்கிறார் இயக்குநர் மணிரத்னம்.

பொன்னியின் செல்வன் என்பது அருள்மொழி வர்மனின் பெயராக இருந்தாலும், இந்த கதையில் வந்தியத்தேவன் தான் ஹீரோ என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று தான்.

அந்த கதாபாத்திரத்தை கச்சிதமாக ஏற்று நடித்துள்ள கார்த்தி தற்போது படக்குழுவினருக்கும் தனது ரசிகர்களுக்கும் ஒரு ஓலை அனுப்பி உள்ளார்.

