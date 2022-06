கார்த்தி Vs ஜெயம் ரவி...சர்தாருடன் மோதும் இறைவன்...தீபாவளிக்கு தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் ஏகே 61 உள்ளிட்ட பல படங்கள் தீபாவளி ரிலீஸ் என சொல்லப்பட்டு வந்தாலும், தீபாவளி ரிலீஸ் என முதல் ஆளாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட படம் கார்த்தியின் சர்தார் தான்.

கார்த்தி நடித்த விருமன், பொன்னியின் செல்வன் ஆகிய படங்களும் ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன. இதில் பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்படும் என பல மாதங்களுக்கு முன்பே அறிவித்து விட்டனர்.

ஆனால் அதற்கு முன்பாக பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்த சர்தார் படம் அக்டோபர் 24 ம் தேதி தீபாவளியை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த படத்தையும் உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தான் வெளியிட உள்ளது.

English summary

After Karthi's Sardar team, now Jayam Ravi's Iraivan team also announced their film will be on Diwali release. Fans excited to waiting for these Ponniyin Selvan stars movies clash on Diwali day. Apart from this Ajith's AK 61 may chance to join in diwali race.