கார்த்திக் நரேன் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் ஹீரோவாகும் இளம் நடிகர்!

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் வெற்றிகரமான இளம் இயக்குனர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் இயக்குனர் கார்த்திக் நரேன். இப்பொழுது தனுஷின் மாறன் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

இயக்குனர் மணிரத்னத்தின் வித்தியாசமான முயற்சியில் உருவான நவரசா ஆந்தாலஜி திரைப்படம் சமீபத்தில் ஓடிடியில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில் அதில் அனைவரது பாராட்டுக்களையும் பெற்ற ப்ராஜெக்ட் அக்னி என்ற பகுதியை கார்த்திக் நரேன் இயக்கியிருந்தார்.

த்ரில்லர் படங்கள் மட்டுமல்லாமல் பார்க்கும் ஆடியன்ஸை யோசிக்க வைக்கும் சயின்டிஃபிக் படங்களையும் இயக்கும் கார்த்திக் நரேன் தனுஷின் மாறன் படத்தை தொடர்ந்து அடுத்து இயக்கும் திரைப்படத்தில் பிரபல இளம் யாருடன் கூட்டணி அமைக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

போயும் போயும் அந்த இயக்குநருக்கிட்ட தலையை கொடுத்துட்டாரே இந்த நடிகர்.. ச்சு கொட்டும் கோடம்பாக்கம்!

