சூர்யா – ஷங்கர் கூட்டணி பற்றி உண்மையை சொன்ன கார்த்திக் சுப்புராஜ்… PS போல இன்னொரு பிரம்மாண்டம்?

சென்னை: சூர்யா தற்போது பாலா இயக்கத்தில் 'வணங்கான்', சிவா இயக்கும் 'சூர்யா 42' படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இந்த இரண்டு திரைப்படங்களையும் தொடர்ந்து வெற்றிமாறனின் 'வாடிவாசல', தசெ ஞானவேல் இயக்கும் படங்களில் நடிக்கவுள்ளார்.

இந்நிலையில், முதன்முறையாக ஷங்கர் - சூர்யா கூட்டணியில் மெகா பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் உருவாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தான் அரசியலுக்கு வந்தபோது அண்ணன் கவுண்டமணியின் ரியாக்‌ஷன் இதுதான்... நவரச நாயகன் கார்த்திக் கலகலப்பு

English summary

Karthik Subbaraj confirmed that Shankar is working to make the novel Velpari into a movie. Suriya or KGF hero Yash is expected to star in the film.