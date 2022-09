“வேறு சில குற்றங்களும்... ஒரு கலையும்”: ஜிகர்தண்டா 2 பணிகளை தொடங்கிய கார்த்திக் சுப்புராஜ்

சென்னை: தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவர் கார்த்தி சுப்புராஜ்.

அவரது இயக்கத்தில் இறுதியாக விக்ரம் நடித்த 'மகான்' திரைப்படம் அமேசான் ஓடிடியில் வெளியாகியிருந்தது.

இந்நிலையில், கார்த்தி சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஹிட் அடித்த ஜிகர்தண்டா படத்தின் 2ம் பாகம் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது,

English summary

Karthik Subbaraj Jigarthanda was released in 2014. Siddharth and Bobby Simha are Stars in this film, also fans well received this film. Now Karthik Subbaraj has given an update about the second part of Jigarthanda