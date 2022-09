கார்த்திக் சுப்புராஜின் பபூன் நாளை ரிலீஸ்... அதிரடி ஆக்சன் த்ரில்லருக்கு ரெடியாகும் ரசிகர்கள்

சென்னை: இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தயாரித்துள்ள 'பபூன்' திரைப்படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

கார்த்திக் சுப்புராஜ்ஜிடம் உதவியாளராக பணிபுரிந்துள்ள அசோக் வீரப்பன் பபூன் படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

வைபவ், அனகா, ஜோஜூ ஜார்ஜ், ஆடுகளம் நரேன் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Vaibhav and Anaka starring Buffoon movie are releasing tomorrow. Director Ashok Veerappan has said that the film Baffoon has been made in the background of an action thriller. Director Karthik Subbaraj has produced this film.