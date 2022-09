இறைவியைத் தொடர்ந்து ஜிகர்தண்டா 2வில் இணையும் எஸ்ஜே சூர்யா – கார்த்திக் சுப்புராஜ் கூட்டணி?

சென்னை: கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் 2014ம் ஆண்டு வெளியான 'ஜிகர்தண்டா' திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

ஜிகர்தண்டா படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்க இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் திட்டமிட்டுள்ளார்.

ஜிகர்தண்டா 2வில் நடிக்கும் நடிகர், நடிகைகள் யார் என்பது குறித்து ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

English summary

Karthik Subbaraj directed Jigarthanda was released in 2014. Karthik Subbaraj has decided to direct the second part of this film. It is reported that SJ Suriya will act in it. It is to be noted that both Karthik Subbaraj and SJ Suriya have already worked in the film Iraivi