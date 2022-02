மகான் படத்தில் வாணி போஜன் சீன்களை நீக்கியது ஏன்...கார்த்திக் சுப்பராஜே சொன்ன விளக்கம்

சென்னை : மகான் படத்தில் இருந்து வாணி போஜன் நடித்த காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதால் ரசிகர்கள் கவலை தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில் வாணி போஜனின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது ஏன் என்பதை டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்பராஜே விளக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம், துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் மகான். இந்த படம் பிப்ரவரி 10 ம் தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியிடப்பட்டது. ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரஜினி, விஜய் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு பாராட்டி வருகின்றனர்.

Director Karthik Subburaj revealed that why Vaani bhojan scenes deleted from Mahaan movie. He said that most of the vaani bhojan's portions shooted. But due to corona restrictions they cann't complete vaani's portions.