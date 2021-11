காதலியை கரம் பிடித்தார் வலிமை வில்லன் கார்த்திகேயா

ஐதராபாத் : ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள படம் வலிமை. இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த படத்தில் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார் தெலுங்கு நடிகர் கார்த்திகேயா கும்மகொண்டா.

பார்வையாளர்கள் தேர்வு செய்த அந்த 3 ஸ்டிராங் போட்டியாளர்கள்

இவர் தனது கல்லூரி கால தோழியை காதலித்து வருவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து பத்திரிக்கையாளர்களை அழைத்து, விழா ஒன்றை நடத்தி, அனைவரின் முன்னிலையிலும் தனது காதலை வெளிப்படுத்தினார் கார்த்திகேயா. அந்த மேடையிலேயே தனது திருமண நாளையும் கார்த்திகேயா அறிவித்தார்.

English summary

Valimai star Karthikeya marries his collegemate cum longtime lover Lohitha shetty today in hyderabad. telugu superstar chiranjeevi arrived and blessed this couple. many of them from telugu film industry also attend this marriage ceremony.