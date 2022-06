கலையும் கருணாநிதியும்..எம்ஜிஆர், சிவாஜிக்கு உதவிய நண்பர்

சென்னை: தமிழக முன்னணி ஜாம்பவான்கள் எம்ஜிஆர், சிவாஜிக்கு கலைத்துறை பயணம் கருணாநிதி மூலமே தொடங்கியது.

கலைத்துறையை அரசியலுக்கு பயன்படுத்திய ஜாமபவான் கருணாநிதி. இளங்கோவின் அடித்தொற்றி வசனத்தில் வாள் வீச்சைக் கொடுத்தவர் கருணாநிதி.

திமுக தலைவராக 50 ஆண்டுகாலம், முதல்வராக ஆட்சிப்பொறுப்பில் 5 முறை, கலைத்துறையில் 70 ஆண்டு காலம், இலக்கியத்துறையில் 80 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்.

பால்ய பருவ பத்திரிக்கையாளர், 75 ஆண்டுக்கும் மேலான அரசியல் அனுபவம் என மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதி பற்றி எழுதிக்கொண்டே போகலாம்.

பான் வேர்ல்டுக்கு சென்ற கமல்ஹாசனின் விக்ரம்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

English summary

The late DMK leader Karunanidhi's part of the cinema was an extraordinary one. Karunanidhi has made his mark in science, music, and drama.