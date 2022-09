“நான் சந்தித்த சிறந்த மனிதர்… பார்த்ததுமே நண்பராக மாறிவிடுகிறார்”: அஜித்தை புகழ்ந்த காஷ்மீர் ரசிகர்

காஷ்மீர்: தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான அஜித், தற்போது AK 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஹெச் வினோத் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் அஜித்துடன் மஞ்சு வாரியர் முக்கியமான கேரக்டரில் நடிக்கிறார்.

காஷ்மீர் பகுதிக்கு பைக் சாகசப் பயணம் சென்ற அஜித்தை, அங்குள்ள ரசிகர் ஒருவர் மனம் திறந்து புகழ்ந்துள்ளார்.

English summary

Actor Ajith Kumar recently went on a bike adventure with his crew. Ajith went to Kashmir's Ladakh region and took a photo with a Muslim youth there. Shami, the young man who took this photo, has praised Ajith a lot.