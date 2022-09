என்னது காஷ்மோரா 2வா.. மோஷன் போஸ்டரை பார்த்தே ட்ரோல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா.. சூர்யா42 மிரட்டுமா?

சென்னை: சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வரும் சூர்யா 42 படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் தற்போது படு மிரட்டலாக வெளியானது.

2 பாகங்களாக படம் உருவாகப் போகிறது என்றதுமே எப்படிப்பட்ட படமாக இருக்கும் என கற்பனை குதிரைகளை ரசிகர்கள் பறக்கவிட்டனர்.

இந்நிலையில், கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு சூர்யாவின் பிரம்மாண்ட படமாக சூர்யா 42 உருவாகப் போகிறது என்பதை அறிந்ததும் காஷ்மோரா படத்துடன் கம்பேர் செய்து ட்ரோல்கள் தொடங்கி உள்ளன.

English summary

Kashmora part 2? Netizens trolled Suriya 42 motion poster after its gigantic visual. Directed Siruthai Siva plans to do a Legendary Saga movie actor Suriya in a big scale. He also plans to release the movie in 10 languages in 3D format.