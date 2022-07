விஜய் பட டைட்டிலை அபேஸ் பண்ண பிகில் நடிகர்.. பேச்சுலர் பட நடிகை தான் ஹீரோயினாம்!

சென்னை: சுழல் வெப்சீரிஸில் சக்கரையாக நடித்து ரசிகர்கள் மனம் கவர்ந்துள்ள கதிர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் புதிய படத்திற்கு நடிகர் விஜய்யின் பாப்புலரான கிளாசிக் படத்தின் டைட்டிலை வைத்துள்ளனர்.

பிக் பாஸ் புகழ் ஓவியாவுடன் மதயானைக் கூட்டம் படத்தின் மூலம் கடந்த 2013ம் ஆண்டு ஹீரோவாக கோலிவுட்டில் அறிமுகமானவர் கதிர்.

விஜய்சேதுபதி உடன் விக்ரம் வேதா, விஜய்யுடன் பிகில் உள்ளிட்ட படங்களில் துணை நடிகராக நடித்தாலும், ஹீரோவாக தனியாக பல படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார்.

Kathir and Divyabharathi starrer movie titled Love Today and it completed shoot and will arrive soon in theaters details out now. Actor Vijay's classical movie Love Today title opted for this film.