பிக் பாஸ் வீட்டில் 10 மணி டாக்டராக வலம் வரும் கதிர்… ரியலாக ரோஸ்ட் செய்த ஷிவின்

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் கடந்த சில தினங்களாக கதிரிடம் ஷிவின் நெருக்கம் காட்டி வருகிறார்.

ஏற்கனவே கதிர் தான் பிக் பாஸ் வீட்டில் காதல் மன்னனாக வலம் வருவதாக சக போட்டியாளர்களே விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் பிக் பாஸ் ரோஸ்ட் டாஸ்க்கில் கதிர் பெண்களிடம் எப்படி நடந்துகொள்கிறார் என்பதை ரியலாக ரோஸ்ட் செய்து காட்டினார் ஷிவின்.

அசீம் ஒரு கோமாளி.. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்படியா கேவலமா பேசுவார்.. மீம் போட்டு விளாசும் ஃபேன்ஸ்!

English summary

So far 5 people have left the Bigg Boss house. In this case, a video showing Shivin familiarity with Kathir is going viral. Netizens are trolling that Shivin is trying to secretly tell Kathir that she loves him. In this case, Shivin's criticism that Kadhir is an Kadhal Mannan in the Bigg Boss house is going viral.