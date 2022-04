பீஸ்ட் நடிகையுடன் கைகோர்த்த கவின்.. டைட்டில் என்ன தெரியுமா? அட்டகாசமான ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!

சென்னை: லிப்ட் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து நடிகர் கவின் அடுத்தடுத்து புதிய படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார்.

விஜய் டிவியின் சரவணன் மீனாட்சி தொடர் மூலம் பிரபலமான கவின், பிக் பாஸ் சீசன் 3ல் கலந்து கொண்டு ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை தன் பக்கம் ஈர்த்தார்.

இந்நிலையில், கவின் நடிக்கும் புதிய படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.

அட செம...பீஸ்ட் பட நடிகையுடன் ஜோடி சேரும் பிக்பாஸ் கவின்

