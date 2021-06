என் வாழ்க்கையே உனக்கு தான்... யாருக்காக இப்படி உருகுறார் கவின்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான 'சரவணன் மீனாட்சி 2' சீரியல் மூலம் அறிமுகமானவர் கவின். தொடர்ந்து பல சீரியல்களிலும், சில படங்களில் துணை நடிகராகவும் நடித்தார்.

பிறகு சிவா அரவிந்த் இயக்கிய 'நட்புன்னா என்னன்னு தெரியுமா' என்ற படத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமானார் கவின். லிப்ரா சந்திரசேகரன் இந்த படத்தை தயாரித்தார். ஆனால் இந்த படம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை.

அதற்கு பிறகு விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு, பிரபலமானார் கவின். இந்த நிகழ்ச்சியில் லாஸ்லியா - கவின் இடையேயான காதல் கிசுகிசுக்கள் மிகவும் பிரபலமாக பேசப்பட்டது.

