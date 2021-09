ஒரு வழியாக பிரச்சனை தீர்ந்தது...கவினின் லிஃப்ட் டிரைலர் மற்றம் பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை : வேலைகள் முடிக்கப்பட்டு, நீண்ட காலமாக ரிலீசுக்காக காத்திருக்கும் பிக்பாஸ் கவின் ஹீரோவாக நடித்துள்ள லிஃப்ட் படத்தின் ரிலீஸ் மற்றும் டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி தற்போது வெளயிடப்பட்டுள்ளது.

பிக் பாஸ் சீசன் 5... நீங்களும் கலந்துக்குறீங்களா... சொல்லக்கூடாது சஸ்பென்ஸ் என்ற பிரபல நடிகர் !

சின்னத்திரையில் பல சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமான கவின், விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு பிரபலமானார். அந்த நிகழ்ச்சியில் கவின் - லாஸ்லியா இடையேயான காதல் மிக பிரபலம். இது இந்த நிகழ்ச்சியின் டிஆர்பி.,யை உயர்த்தியதுடன், அந்த சீசனை மிகப் பெரிய வெற்றி அடைய வைத்தது.

English summary

Bigg boss fame kavin's debut movie lift will be released on october 1st in disney plus hot star. trailler of this movie will come out tomorrow. now, kavin is working in nelson dilipkumar's beast as assistant director. amritha iyer played female lead in this movie.