என்ன தொப்புள் கொடியில் நெருப்பு வைக்கிறாங்க.. கீர்த்தி பாண்டியனின் கண்ணகி ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ்!

சென்னை: அன்பிற்கினியாள் படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து நடிகை கீர்த்தி பாண்டியன் அடுத்ததாக நடித்து வரும் கண்ணகி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை தற்போது ஏகப்பட்ட பிரபலங்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

தொப்புளில் இருந்து நீளமாக வரும் கயிற்றில் நெருப்பில் வைப்பது போல ஃபர்ஸ்ட் லுக் வித்தியாசமாகவும் வில்லங்கமாகவும் அமைந்திருக்கிறது.

ராஜு பாய் 'அஞ்சான்' 7 ஆண்டு நிறைவு… இணையத்தில் வைரலாகும் ஹேஷ்டேக்!

கண்ணகி டைட்டிலுக்கு இப்படியொரு ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ள நிலையில், சர்ச்சைகள் கிளம்ப வாய்ப்புகள் உள்ளன.

English summary

An intensify and sensitive first look of Keerthi Pandian’s Kannagi out now by popular celebrities like Mohan Raja, Gautham Menon and Aishwarya Rajesh.