மகேஷ் பாபுவிடம் துரத்தி துரத்தி மன்னிப்பு கேட்ட கீர்த்தி சுரேஷ்...அட...இதுக்கு தானா ?

சென்னை : நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், தெலுங்கு டாப் நடிகர் மகேஷ்பாபுவிடம் துரத்தி துரத்தி மன்னிப்பு கேட்டாராம். இந்த சம்பவம் ஷுட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்தவர்களை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

டைரக்டர் பரசுராம் இயக்கத்தில் மகேஷ் பாபு, கீர்த்தி சுரேஷ், சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் சர்காரு வாரி பாட்டா. தெலுங்கு ஆக்ஷன் காமெடி படமாக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 60 பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் மே 12 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

English summary

During Sarkaru Vaari Paata movie shooting, Keerthi Suresh accidentally slams hero Mahesh Babu. Later she apologies to him for more than 3 times. This movie will released on May 12th. So intersting things about this movie were come out for recent days.