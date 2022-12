வாய்ப்புக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணனுமா..? அப்படின்னா சினிமாவே எனக்கு வேண்டாம்: கீர்த்தி சுரேஷ் அதிரடி

சென்னை: 2015ல் வெளியான 'இது என்ன மாயம்' திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் கீர்த்தி சுரேஷ்.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என மூன்று மொழிகளிலும் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் கீர்த்தி சுரேஷின் படங்களுக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கிறது.

இந்நிலையில், அவர் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைப்பது குறித்தும், திரைத்துறையில் நடக்கும் பாலியல் தொல்லைகள் பற்றியும் அதிரடியாக கருத்து கூறியுள்ளார்.

English summary

Leading actress Keerthy Suresh is currently acting in Udayanidhi's Maamannan. She has made a strong comment about the sexual scandals in the film industry. She has also said that she will quit the cinema if she is sexually harassed.