என்னது...சிம்பு லவ்வுக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் ஓகே சொல்லிட்டாரா...கொளுத்தி போட்ட நெட்டிசன்கள்

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள மாநாடு படம் நவம்பர் 25 ம் தேதி ரிலீசாகி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றுள்ளது. ரிலீசான முதல் நாளிலேயே தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.8 கோடியை வசூல் செய்திருப்பதாக தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி ட்வீட் செய்திருந்தார்.

இதே போல் மூன்று நாட்களில் ரூ.22 கோடியை தமிழகத்தில் மட்டும் மாநாடு படம் வசூல் செய்ததாக அறிவித்திருந்தார். மாநாடு படம் மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி மொழிகளிலும் ஒரே சமயத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

ஆரம்பமானது விக்ரமின் சியான் 61...வெளியான மாஸ் அப்டேட்

English summary

Keerthy suresh wishes maanaadu team in twitter. simbu thanked her with heart emoji. keerthy suresh also reply with heart emoji. after seeing this netizens said that keerthy suresh accepted simbu's love proposal.