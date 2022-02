கீர்த்தி சுரேஷின் புதிய படம் ஆரம்பமாயிடுச்சு...ஹீரோ யாரு தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : தொடர்ந்து தங்கை ரோல்களில் நடித்து வரும் கீர்த்தி சுரேஷ் மீண்டும் ஹீரோயினாக நடிக்கும் படம் இன்று பூஜையுடன் துவங்கப்பட்டுள்ளது. தெலுங்கில் உருவாக உள்ள இந்த படத்திற்கு அசத்தான டைட்டிலும், டாப் நடிகர் ஹீரோவாக புக் செய்யப்பட்டுள்ளதையும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என பிஸியாக இருக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ், தமிழில் ரஜினிக்கு தங்கையாக அண்ணாத்த படத்தில் நடித்தார். அதைத் தொடர்ந்து தற்போது, தமிழில் அஜித் நடித்த வேதாளம் படத்தின் ரீமேக்காக தெலுங்கில் உருவாகி வரும் போலோ ஷங்கர் படத்தில் சிரஞ்சீவிக்கும் தங்கையாக நடித்து வருகிறார் கீர்த்தி சுரேஷ்.

English summary

Keerthy Suresh's next movie titled as Dasara. Keerthy to pair with Nani in this movie. Today dasara movie pooja was held in Hyderabad. Shooting of this movie will starts from March.