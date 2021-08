அஜித் பட ரீமேக்கில் கீர்த்தி சுரேஷ்...கொண்டாடும் தல ரசிகர்கள்

சென்னை : 2000 ம் ஆண்டுகளில் குழந்தை நட்சத்திரமாக மலையாள படங்களில் அறிமுகமான கீர்த்தி சுரேஷ், இன்று தென்னிந்திய மொழிகளில் டாப் ஹீரோயினாக இருந்து வருகிறார். ஒரே சமயத்தில் 3 மொழிகளில் நடித்து வரும் கீர்த்தி சுரேஷிடம் மேலும் படங்களில் நடிக்க பேசப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தென்னிந்திய மொழி சினிமாவில் திறமையான நடிகை என பெயர் வாங்கியவர் கீர்த்தி சுரேஷ். மகாநடி படத்தில் நடிகை சாவித்ரி வேடத்தில் நடித்து, தேசிய விருது வாங்கிய பிறகு இவரது மார்க்கெட் எங்கோ போய்விட்டது. சமீபத்தில் உடல் எடையை குறைத்து, அடையாளமே தெரியாத அளவிற்கு ஸ்லிம்மான தோற்றத்திற்கு மாறி விட்டார்.

Keerthy suresh to act in Ajith's Vedhalam telugu remake. In this movie Chiranjeevi to act in lead role. May be keerthy suresh to act as Chiranjeevi's sister and shruti haasan has a same female lead too.