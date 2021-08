வடசென்னையில் "குட்டி ராஜனாக" நடிக்கும் கருணாஸின் மகன் கென்!

சென்னை : வெற்றிமாறன் தனுஷ் கூட்டணியில் வெளியான பொல்லாதவன், ஆடுகளம் போன்ற திரைப்படங்களை தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக இணைந்த திரைப்படம் வடசென்னை.

வடசென்னையில் இருக்கும் கேங்ஸ்டர்களுக்கு இடையே நடக்கும் மோதலை மையமாகக்கொண்டு இத்திரைப்படம் உருவாகி இருக்க இதில் இயக்குனர் அமீர் ராஜன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் செம கெத்தாக நடித்திருந்தார்.

வடசென்னை மாபெரும் வெற்றிபெற்ற நிலையில் அதைத்தொடர்ந்து இரண்டாவது பாகம் வெளியாகும் என வெற்றிமாறன் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் வடசென்னை ராஜன் வகையறாவில் சிறுவயது ராஜனாக நடிகர் கருணாஸ் மகன் கென் கருணாஸ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

director vettrimaran already announced that sequel of vadachennai will come. now latest buzz that karunas son ken karunas to play in kutty rajan in vadachennai 2. in original, director amir played a role gangster rajan. vadachennai 2 may be the story of rajan's young age story.