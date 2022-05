ஆர்ஆர்ஆர்.,ஐ ஓரம்கட்டிய கேஜிஎஃப் 2....வெறித்தனமாக வசூல் வேட்டையால இருக்கு

சென்னை : யாஷின் கேஜிஎஃப் 2 படம், ராஜமெளலியின் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் வசூலை பின்னுக்கு தள்ளி, அதிகம் வசூல் செய்த இந்திய படங்களின் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.

கன்னட இயக்குனரான டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கிய கேஜிஎஃப் 2 படம் பான் இந்தியா படமாக ஏப்ரல் 14 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. 2018 ம் ஆண்டு வெளிவந்து 200 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்த கேஜிஎஃப் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக இந்த படம் வெளியிடப்பட்டது.

ஊர்வசியோட மிகப்பெரிய ரசிகை நான்.. இயக்குனர் சுதா கொங்கரா!

English summary

KGF Chapter 2 surpassed Rajamouli's RRR's lifetime collection in India. Today, KGF 2 is the second highest grosser in India after Baahubali : The Conclusion. KGF 2 is now inching closer to the 1100 crore mark worldwide.KGF 2 is stills collects 900 cr in India.