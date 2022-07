என்ன சொல்றீங்க...ராக்கி பாய் வீட்டிற்கே வர போகிறாரா...எப்போ?

சென்னை : கன்னட டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் 2018 ம் ஆண்டு உருவான படம் கேஜிஎஃப். நடிகர் யாஷ், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்த படத்தை ஹம்பாலா ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்திருந்தது. 80 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த படம் கிட்டதட்ட 300 கோடி வரை வசுல் செய்தது.

தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை பிரசாந்த் நீல் இயக்கினார். ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட கேஜிஎஃப் 2, 2022 ம் ஆண்டின் மிகப் பெரிய வசுல் சாதனை படைத்த படமாக மாறியது.

கேஜிஎப் படத்தில் தனது தாயின் ஆசையை நிறைவேற்ற, நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடிவு செய்யும் சிறுவன், மிகப் பெரிய டானாக உருவெடுக்கிறான். ராக்கி பாய் எப்படி கேஜிஎஃப் ஐ ஆட்சி செய்யும் கருடனை கொலை செய்து, கேஜிஎஃப் ஐ கைப்பற்றுகிறான் என்பது தான் முதல் பாகத்தின் கதை. இரண்டாம் பாகத்தில் கேஜிஎஃப் ஐ மிகப் பெரிய சாம்ராஜ்யமாக்கி, மக்கள் ஆதரவுடன் எப்படி இந்தியாவிற்கே டானாக வளர்க்கிறான் என காட்டி உள்ளனர்.

2022 most block buster movie KGF 2 will telecast soon in Zee tamil channel. Zee tamil released new promo for this movie. KGF fans waiting to receive Rockey Bhai to his home. Channel will announce the telecast date soon.