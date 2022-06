அந்த ஒரு நொடி மரண பீதியாகிடுச்சு.. கேஜிஎஃப் நடிகர் கார் மீது மோதிய டிரக்.. என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

பெங்களூரு: கேஜிஎஃப் படத்தில் அவரை ஆரம்பத்தில் பார்க்கும் போதே பயங்கரமாக இருக்கும், அப்படியொரு கேங்ஸ்டர் ரோலில் நடித்தவர் நடிகர் பி.எஸ். அவினாஷ்.

புதன்கிழமை காலையில், ஜிம்முக்கு செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக அவரது கார் மீது சிக்னலை அத்துமீறி டிரக் ஒன்று மோத மிகப்பெரிய விபத்து ஏற்பட்டது.

கன்னட திரையுலகையே இந்த விபத்து சம்பவம் கலங்கடித்த நிலையில், விபத்தில் உயிர் பிழைத்த பி.எஸ். அவினாஷ் அது குறித்து பேசியிருப்பது டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

KGF fame Kannada actor BS Avinash survives a major car accident on Wednesday morning shocks fans and Kannada Film Industry. He also shares his terrified accident experience and thanks to god for he escapes from any major injury.