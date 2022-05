கேஜிஎஃப் நடிகர் மோகன் ஜுனேஜா காலமானார்... சோகத்தில் திரையுலகினர்

பெங்களூரு : கன்னட நடிகர் மோகன் ஜுனேஜா இன்று காலை காலமானார். 54 வயதாகும் மோகன் ஜுனேஜா சமீபத்தில் வெளியாகி உலக அளவில் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படத்தில் கடைசியாக நடித்திருந்தார்.

கர்நாடக மாநிலம் தும்குரை சேர்ந்த மோகன், 2008 ம் ஆண்டு சங்கமா என்ற கன்னட படத்தின் மூலம் நடிகராக சினிமாவில் அறிமுகமானார். 54 வயதாகும் மோகன் இதுவரை தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 100 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் பெரும்பாலும் வில்லன் மற்றும் காமெடி ரோல்களிலேயே நடித்துள்ளார்.

பயில்வான் ரங்கநாதனை அப்படி திட்டிய தயாரிப்பாளர் ராஜன்.. கமிஷனர் அலுவலகத்தில் திடீர் புகார்!

English summary

KGF actor Mohan Juneja passes today in Bengaluru private hospital. Mohan Juneja dies at the age of 54. He was suffering from a prolonged illness and failed to respond to the treatment. The actor was reportedly sufering from liver related issues.