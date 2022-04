ஆன்லைன் புக்கிங்கிலேயே இப்படி ஒரு மிரட்டலா... கேஜிஎஃப் 2 தான் இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன்

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 படம் நாளை ரிலீசாக உள்ள நிலையில் படத்தில் அட்வான்ஸ் புக்கிங் பற்றியும், அதில் படைத்த சாதனை பற்றியும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அட்வான்ஸ் புக்கிங்கே இப்படி இருந்தால், படத்தின் வசூல் எப்படி இருக்கும் என அனைவரும் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகிறார்கள்.

2018 ம் ஆண்டு டைரக்டர் பிரஷாந்த் நீல் இயக்கத்தில் கன்னட ராக் ஸ்டார் கேஜிஎஃப் சாப்டர் 1 படம் பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்தது. அனைத்து மொழிகளிலும் இந்த படம் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதன் இரண்டாம் பாகத்தை கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 என்ற பெயரில் உருவாக்கி உள்ளனர்.

English summary

KGF chapter 2 movie will released tomorrow. Before release KGF 2 beats RRR collection in online advanced booking. In 2022 KGF 2 was the first movie in all over india has creates this record.