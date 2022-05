அடேங்கப்பா...1200 கோடி வசூல்...புதிய மைல்கல்லை எட்டிய கேஜிஎஃப் 2

சென்னை : பல சாதனைகளை முறியடித்த கேஜிஎஃப் 2 படம், 1200 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்து மற்றொரு புதிய மைல்கல்லை எட்டி உள்ளது. இதனால் அடுத்து கேஜிஎஃப் 2 என்ன சாதனை படைக்க போகிறது என்பதை பார்க்க அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

கன்னட டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல், 2018 ம் ஆண்டு கேஜிஎஃப் படத்தை இயக்கினார். இந்த படத்தை ஹம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்திருந்தது. இந்த படம் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்தது. இதனையடுத்து கேஜிஎஃப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை நான்கு ஆண்டுகள் முயற்சிக்கு பிறகு இயக்கினார் பிரசாந்த் நீல்.

கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் 2 படம் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். திரை பிரபலங்கள் பலரும் இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு பாராட்டி வருகின்றனர். படம் ரிலீசாகி ஒரு மாதத்திற்கு மேல் ஆகியும் கேஜிஎஃப் 2 பற்றிய பேச்சோ, பாராட்டோ ஓயவில்லை.

English summary

After 34 days of theatrical release, the over all business of KGF Chapter 2 crosses Rs.1200 crore collection. This movie has earned a whopping amount of Rs.1204.37 crores. Initial release of the movie was April 14,2022. The film was recently released in popular Ott platform Amazon prime video.