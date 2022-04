மும்பை மக்களை வியக்க வைத்த ராக்கிங் ஸ்டார் யஷ்...படக்குழு என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க

மும்பை : ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் 2 படம் நாளை ரிலீசாக உள்ளதை கொண்டாடுவதற்காகவும், மக்களை கவர்வதற்காக படக்குழுவினர் செய்துள்ள காரியம் மும்பை மக்கள் அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.

2018 ம் ஆண்டு டைரக்டர் பிரஷாந்த் நீல் இயக்கத்தில் கன்னட ராக் ஸ்டார் கேஜிஎஃப் சாப்டர் 1 படம் பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்தது. அனைத்து மொழிகளிலும் இந்த படம் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதன் இரண்டாம் பாகத்தை கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 என்ற பெயரில் உருவாக்கி உள்ளனர்.

ஆன்லைன் புக்கிங்கிலேயே இப்படி ஒரு மிரட்டலா... கேஜிஎஃப் 2 தான் இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன்

English summary

Due to KGF Chapter 2 release, movie makers found 100 ft cut out for Rocking star Yash in Mumbai. Mumbai people suprised on seeing this mega cut out. This is the first time in hindi film industry such a huge cutout for hero and movie release.