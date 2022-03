‘கே ஜி எஃப் 2’ டிரைலர் நாளை ரிலீஸ்...சோஷியல் மீடியா அதிர போகுது

சென்னை : ரசிகர்களிடம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் முன்னணி நடிகர் யஷ் நடிப்பில் தயாராகியிருக்கும் 'கே ஜி எஃப் சாப்டர் 2' படத்தின் டிரைலர் நாளை வெளியாகிறது.

ஹோம்பாலே பிலிம்ஸ் எனும் பட நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் விஜய் கிரகந்தூர் பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் தயாரித்திருக்கும் திரைப்படம் 'கே ஜி எஃப் சாப்டர் 2'. இப்படத்தின் முதல் பாகம் 2018 ம் ஆண்டு வெளியாகி, 250 கோடி ரூபாய் வசூலித்து இந்திய அளவில் சாதனை படைத்தது. இதனையடுத்து 'கே ஜி எஃப் 2' திரைப்படம், வரும் ஏப்ரல் மாதம் 14 ஆம் தேதியன்று வெளியாகிறது. இப்படத்தை, ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு தமிழகம் முழுவதும் வெளியிடுகிறார்.

18 வயசுக்கு கீழ இருக்குறவங்க என் படத்தை பார்க்காதீங்க.. வேண்டுகோள் விடுத்த வெங்கட்பிரபு!

English summary

Yash starred KGF chapter 2 trailer will be released on tomorrow. This movie was planned to release on April 14 due to an occassion of Sankaranthi. Amazon prime video buy a digital streaming rights of KGF chapter 2. After theatrical release, it will released in ott.