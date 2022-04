கேஜிஎஃப் 3 கதை லீக் ஆகிடுச்சு...அடுத்த 1000 கோடி வசூல் கன்ஃபார்ம்

சென்னை : கேஜிஎஃப், கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து கேஜிஎஃப் சாப்டர் 3 ம் எடுக்க வர போவதாக கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் இறுதியிலேயே சொல்லி விட்டார்கள். தற்போது கேஜிஎஃப் 3 படத்தின் கதை என்ன என்பதும் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில், ஹம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் படம் 2018 ம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. கன்னட மொழியில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் செம ஹிட் ஆனதால், பிறகு மற்ற மொழிகளில் டப் செய்து வெளியிடப்பட்டது.

பிசாசு 2-ல வெறியுடன் நடிச்சிருக்கேன்... உற்சாகத்தில் நடிகை ஆண்ட்ரியா!

English summary

According to sources, KGF 3 storyline leaked in internet. In the climax of KGF 2, Rocky Bhai merged in ocean. After that, Rocky Bhai escaped from Indian force by using Indonesia submarine. How Rocky Bhai becomes World Monster was the story of KGF 3. Fans confirmed that another 1000 cr club movie ready.