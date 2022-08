கே.ஜி.எஃப் நடிகருக்கு புற்றுநோய்..சிகிச்சைக்கு பணமில்லாமல் தவிப்பு..உதவுமாறு கோரிக்கை!

சென்னை : கே ஜி எஃப் படத்தில் நடித்த நடிகர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சிகிச்சைக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்டுள்ளார்.

பிரசாந்த் நீலின் இயக்கத்தில் யஷ் நடிப்பில் ஏப்ரல் மாதம் 14-ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் கேஜிஎப் 2. ரசிகர்களின் மாபெரும் எதிர்பார்ப்பில் வெளியான இப்படம், விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது.

அனைத்து தரப்பு ரசிகர்கள் மத்தியிலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இத்திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ஆயிரம் கோடி ரூபாயைத் தாண்டி வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

English summary

Actor HarishRai won the hearts of the audience by playing the role of Khasim in the popular Indian film KGF. It was recently revealed that Harish Rai was diagnosed with cancer. In a recent interview, the actor shared the news with Indian media outlets.