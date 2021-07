குஷ்புவின் ட்விட்டர் கணக்கு மீட்பு… காவல்துறைக்கு நன்றி !

சென்னை : முடக்கப்பட்ட ட்விட்டர் கணக்கு மீட்கப்பட்டு விட்டதாக குஷ்பு கூறியுள்ளார்.

கணக்கை மீட்டுக் கொடுத்த தமிழக டிஜிபி மற்றும் போலீசாருக்கு நன்றி என தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 20ந் தேதி தமிழக காவல்துறை டிஜிபி அலுவலகத்தில் ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டு விட்டதாக குஷ்பு புகார் அளித்திருந்த நிலையில், போலீசார் விரைவாக செயல்பட்டு கணக்கை மீட்டுள்ளனர்.

English summary

On the 20th, Khushbu had complained to DGP Sylendra Babu that her Twitter account had been disabled. Now her Twitter account has been recovered and so she thanked DGP.