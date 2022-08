என் ஹீரோ..அஜய் தேவ்கன் குறித்து குஷ்பூ ட்வீட்..அம்மணிக்கு வரவர இளமை திரும்புதே!

சென்னை : தமிழ் திரையுலகில் தனக்கென ஏராளமான ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டவர் குஷ்பு. ஒரு காலத்தில் முன்னணி நடிகையாக கொடிக்கட்டி பறந்தவர்.

இவருக்காக ரசிகர்கள் கோவில் கோவில் கூட காட்டியுள்ளனர். அதே போல் முதல் முதலாக ரசிகர்கள் ஒரு நடிகைக்கு கோவில் காட்டியுள்ளார்கள் என்றால் அது இவருக்கு தான்.

இணையத்தில் படு ஆக்டிவாக இருக்கும் குஷ்பூ, பாலிவுட் ஹீரோ அஜய் தேவ்கனை சந்தித்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

பிரதாப் போத்தனின் கடைசி படம் காபி வித் காதல்.. நல்ல நண்பரை இழந்து விட்டேன் என குஷ்பு உருக்கம்!

English summary

Khushbu was happy again to catch up with another person from the industry. This time, it was Bollywood hero Ajay Devgn